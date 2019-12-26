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Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

Kırklareli'nde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bir araca çarptıktan sonra iş yerine girdi. İş yerinden yaklaşık 8 bin TL'lik hasar meydana gelirken otomobil kullanılamaz hale geldi.

26.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:41

'nin ilçesinde bir otomobilin iş yerine girdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Lüleburgaz ilçesi, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde E.Ç. idaresindeki otomobilin iş yerine girdiği kaza Lüleburgaz Belediyesi kent içi güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerine göre, 39 LL 068 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.Ç., vatandaşların meraklı bakışları arasında önce kaldırıma çıkıyor. E.Ç., daha sonra manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında duraklama yapan otomobile çarpıyor. Bunun ardından E.Ç., fren yerine gaza basıp birden hızlanarak Özkan Baycan'ın yetkilisi olduğu iş yerine giriyor.

OTOMOBİLİ GÖRÜNCE KAÇTI

Öte yandan otomobilin iş yerine girmesinden hemen önce, E.Ç.'nin hızlanarak geldiğini gören bir vatandaşın olay yerinden hızlı bir şekilde kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. İlginç kazada herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi. Öte yandan kaza sonucu iş yerinde de yaklaşık 8 bin TL'lik maddi hasar meydana gelirken çekici yardımıyla çekilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

"ŞAŞIRMIŞTI KADIN"

Kazayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Özkan Baycan ise şu ifadeleri kullandı:

"Kaza anını göremedim. Kapının dibindeydim. Sesleri duydum. Çıkıp bakmak istedim, bir anda önüme araba geldi. İçinde iki kadın, iki çocuk vardı. Onlar da paniklemişti. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Çarptıktan sonra da ayağı gazdaydı. Şaşırmıştı kadın. Kendisine geçmiş olsun diliyorum."

Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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