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Fren yerine gaza bastı, olanlar oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin iş yerine girdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

26.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:06
'nin ilçesinde bir otomobilin iş yerine girdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Lüleburgaz ilçesi, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde E.Ç. idaresindeki otomobilin iş yerine girdiği kaza Lüleburgaz Belediyesi kent içi güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerine göre, 39 LL 068 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.Ç., vatandaşların meraklı bakışları arasında önce kaldırıma çıkıyor. E.Ç., daha sonra manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında duraklama yapan otomobile çarpıyor. Bunun ardından E.Ç., fren yerine gaza basıp birden hızlanarak Özkan Baycan'ın yetkilisi olduğu iş yerine giriyor.
OTOMOBİLİ GÖRÜNCE KAÇIYOR
Öte yandan otomobilin iş yerine girmesinden hemen önce, E.Ç.'nin hızlanarak geldiğini gören bir vatandaşın olay yerinden hızlı bir şekilde kaçışı da güvenlik kameralarına yansıdı. İlginç kazada herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirdi. Öte yandan kaza sonucu iş yerinde de yaklaşık 8 bin TL'lik maddi hasar meydana gelirken çekici yardımıyla çekilen otomobil kullanılamaz hale geldi.
"ŞAŞIRMIŞTI KADIN"
Kazayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Özkan Baycan ise şu ifadeleri kullandı:
"Kaza anını göremedim. Kapının dibindeydim. Sesleri duydum. Çıkıp bakmak istedim, bir anda önüme araba geldi. İçinde iki kadın, iki çocuk vardı. Onlar da paniklemişti. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Çarptıktan sonra da ayağı gazdaydı. Şaşırmıştı kadın. Kendisine geçmiş olsun diliyorum."
(Tansu Edip Gökbudak/İHA)
Fren yerine gaza bastı, olanlar oldu

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA


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