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Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı

Çorum-Samsun yolunda seyir halindeki bir pikap, fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramadı. Yol kenarında koronavirüs denetimi yapan sağlık görevlisine çarpan sürücü, aracı ancak 100 metre sonra el frenini çekerek durdurabildi.

08.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:03

Çorum 'da fren aksamında oluşan arıza sebebiyle duramayan bir pikap, yol kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı. Pikap sürücüsü 100 metre sonra ancak durabilirken, sağlık görevlisinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

'DUR' İHTARINA UYAMADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum- Samsun kara yolu üzerindeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde emniyet, jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Bu sırada ekipler şehir merkezinde seyir halinde olan Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı pikabı durdurmaya çalıştı. İddialara göre fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayan pikap yol kenarında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi Rüveyde B. ile bir araca çarptıktan sonra kontrol noktasından yaklaşık 100 metre ilerde el frenini çekip durdu.

SAĞLIK GÖREVLİSİNİN DURUMU İYİ

Sürücü gözaltına alınırken yaralı sağlık görevlisi ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden sağlık görevlisi Rüveyde B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Trafik Şube Müdürlüğü, Samsun, Çorum, 3. Sayfa, Güncel

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Çorum-Samsun yolunda freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
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