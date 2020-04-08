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Freni arızalanan pikap kontrol noktasındaki sağlık görevlisine çarptı

Freni arızalanan pikap kontrol noktasındaki sağlık görevlisine çarptı Çorum'da iddialara göre fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayan bir pikap yol kontrol noktasında sağlık görevlisine çarptı.

08.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:41
Freni arızalanan pikap kontrol noktasındaki sağlık görevlisine çarptı
ÇORUM - Çorum 'da iddialara göre fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayan bir pikap yol kontrol noktasında sağlık görevlisine çarptı.
Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Korona virüs tedbirleri kapsamında Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde Emniyet, Jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Bu sırada ekipler şehir merkezine seyir halinde olan Fevzi K. yönetimindeki 05 RE 569 plakalı pikabı durdurmaya çalıştı. İddialara göre fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayan pikap yol kenarında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisi Rüveyde B. ile bir araca çarptıktan sonra kontrol noktasından yaklaşık 100 metre ilerde el frenini çekip durdu. Sürücü gözaltına alınırken yaralı sağlık görevlisi ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden sağlık görevlisi Rüveyde B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Freni arızalanan pikap kontrol noktasındaki sağlık görevlisine çarptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Trafik Şube Müdürlüğü, Samsun, Çorum, 3. Sayfa
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