Freni Boşalan Kamyon 3 Katlı Binaya Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı (5) (Arşiv)

Kaynak: DHA

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİKazada ölen çekirdek yüklü kamyonun sürücüsü Celal Çetiner ile yanında bulunan Şener Korkmaz'ın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar İsmet Aslan ve Ali Yılmaz'ın sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.Kazada hasar gören binada oturan 19 kişi de yıkılma tehlikesine karşı itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Hurda yığınına dönen kamyon ve hasar gören 4 otomobil ise kurtarma vinçleri ile TIR'a yüklenerek kaldırıldı.Kaza yerine inceleme yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Kaza yerinde yaptığımız incelemede çekirdek yüklü kamyonun fren boşalması nedeniyle ilçemize giriş yaparak önce 4 araca daha sonra da 3 katlı binaya çarptı. Binadaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şuanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile binayı inceledikten sonra durumu hakkında karar vereceğiz" diye konuştu.'ÖNLEM ALINSIN'Meydana gelen kazanın görgü tanıklarından Ramazan Avcı, "Ben işten yeni geldiğimde 1 kişi yola fırlamıştı. Kamyon içinde de 2 ceset vardı. 7 sene önce aynı yerde kaza olmuş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın nedeni Erciyes'ten ilçemize gelen Tekir Caddesi'ndeki rampadır" dedi.Diğer görgü tanığı Yaşar Körpe ise yolda önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "1,5 ay önce yine aynı tarz bir kaza oldu. Sürücüsü faciayı kamyonu tarlaya sürerek engelledi. 7 yıl önce aynı yerde bir başka kaza oldu ve 5 kişi hayatını kaybetti. Burada önlem alınması gerekiyor" dedi.2012 YILINDA AYNI YERDEKİ KAZADA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ31 Temmuz 2012 tarihinde aynı yerde meydana gelen kazada freni boşalan, Kamil Çelen'in kullandığı 38 DS 931 plakalı kamyon, 5 araç ve 2 eve çarpmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,