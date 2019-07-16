16.07.2019 14:03
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Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti

Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti

Manisa'da seyir halindeyken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti.

Manisa'da seyir halindeyken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken büyük maddi hasara sebep olan kamyon önce kaldırıma ardından bir evin balkon duvarına çarparak durabildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1106 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken bir anda freni boşalan 33 AAK 424 plakalı kamyon bir anda hızlandı. Evden eve nakliye yapan ve içi eşya dolu kamyon kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 8 araca çarptı. Hızını alamayan kamyon kaldırıma çıkarken bir evin balkon duvarına çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Şehzadeler, Manisa, Ege, 3. Sayfa

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