Freni boşalan kamyon araçlara çarparak durabildi

Amasya şehir merkezinde seyir halindeyken freni boşalan kamyon trafikteki araçlara çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon araçlara çarparak durabildi
04.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:15
Amasya şehir merkezinde seyir halindeyken freni boşalan kamyon trafikteki araçlara çarparak durabildi.

Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen 60 EA 415 plakalı kamyon bugün öğle saatlerinde Amasya şehir merkezi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolsüz bir şekilde hızlanan kamyon trafikte bulunan 3 araca çarparak durabildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken kamyonun çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğine kapatılan Mustafa Kemal Paşa Caddesi, trafik ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaşanan bu olay neticesinde şans eseri yaya geçidini kullanan ve şehir içinde geçit önceliği olan yayalara zarar gelmemesi sevindirirken, şehir merkezinden geçen kamyonların ne kadar tehlikeli olduğu ve çevre yolunun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, 3. Sayfa, Haber
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