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Freni boşalan kamyon doğal gaz kutusu, elektrik direği ve araçlara çarptı

Freni boşalan kamyon doğal gaz kutusu, elektrik direği ve araçlara çarptıBURSA'da freni boşalan kamyon önce bir binanın doğal gaz kutusuna ve sokaktaki elektrik direğine, ardından da park halindeki otomobille hafif ticari araca çarptı.

05.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:14
Freni boşalan kamyon doğal gaz kutusu, elektrik direği ve araçlara çarptı
BURSA'da freni boşalan kamyon önce bir binanın doğal gaz kutusuna ve sokaktaki elektrik direğine, ardından da park halindeki otomobille hafif ticari araca çarptı. Kazada, hasar gören doğal gaz kutusu kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Kaza, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evden eve nakliye firmasına ait G.B. yönetimindeki 16 ACF 097 plakalı kamyonunun freni, Girne Sokak'ta boşaldı. Eğitim Caddesi'ne doğru hızla ilerleyen kamyonun şoförü G.B., korna çalarak çevredeki vatandaşları uyarmaya çalıştı. Yaklaşık 15 kilometre hızla giden kamyon, bir apartmanın doğal gaz kutusuna, ardından da elektrik direğine çarptı. Direği deviren kamyon, park halindeki 16 CVZ 38 plakalı otomobil ile 16 V 3067 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. G.B., kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle deprem olduğunu sanan mahalleli, sokağa çıktı. Doğal gaz kutusunun kırıldığını ve gaz kaçağı olduğunu gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Bursagaz ekipleri doğal gazı, UEDAŞ ekipleri de sokağın elektriğini keserek önlem aldı. Kaza nedeniyle otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Freni boşalan kamyon doğal gaz kutusu, elektrik direği ve araçlara çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursagaz, Polis, Güncel, Haber

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