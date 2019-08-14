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Freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi'nde freni boşalan kamyon, hızını alamayarak evin bahçesine uçtu.

14.08.2019 23:28 Freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi'nde freni boşalan kamyon, hızını alamayarak evin bahçesine uçtu. Kazada bahçede oturan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkçeşme Mahallesi Kırkçeşme Sokak üzerine yokuş inen Emin Menteş idaresindeki 37 PT 309 plakalı kamyon, iddialara göre freninin boşalması üzerine bir evin bahçesine girdi. Kazada bahçede oturan 70 yaşındaki Mehmet Özgür yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerince incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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