Haberler » 3. Sayfa » Haber

Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına böyle girdi

Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına böyle girdiKAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen kazada freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi.

22.09.2019 12:28
Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına böyle girdi
KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen kazada freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı mahallesinde meydana gelen kazada, arızalanan ve freni boşalan kamyon bir hırdavat dükkanına girdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.
İş yeri sahibi Yasin Mermer, "Çimento yüklü kamyon rampada arızalanmıştı. Biz de arkadaşlarla beraber tamir etmeye ve yardımcı olmaya çalıştık. Bu sırada kamyonun freni boşaldı ve dükkana girdi" diyerek olayı anlattı.
Freni boşalan kamyon hırdavat dükkanına böyle girdi

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:50 Yasak aşkta eski sevgiliye gasp iddiası
12:47 Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor
12:43 Önce ayakkabılarını çaldılar sonra bisikletini
12:41 Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor
12:41 Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
12:40 Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı
12:37 Eşya taşınan kamyonetin üzerinde tehlikeli yolculuk