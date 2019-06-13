13.06.2019 18:56
Haberler»Güncel » Haber

Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi

Freni boşalan kamyon, otomobil ile eve çarpıp devrildi

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, freni boşalan saman yüklü kamyon, park halindeki otomobile ve 2 katlı eve çarptıktan sonra devrildi.
Kaza, akşam saatlerinde, İnebolu'ya bağlı Aşağı Çaylı köyünde meydana geldi. Ali Özen yönetimindeki 37 DE 719 plakalı saman yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Özen'in durduramadığı kamyon, önce park halindeki otomobile ardından Ömür Kömürcü'ye ait 2 katlı eve çarpıp, devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, ev ile arkaçlarda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.


- Kastamonu
Kaynak: DHA
İnebolu, Kastamonu, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:57 ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş: "Adayların binalara girebileceği son saat 10.00"
19:57 Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
19:56 Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli
19:55 Karaman'da yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "En etkili irşadımız; yaşantımızla örnek olmamızdır"
19:54 Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzaladı
19:54 Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
19:50 Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
19:49 Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi