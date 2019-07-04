Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı

Malatya'da dün freni boşalan bir kamyonetin ilçe merkezinde otomobil ve yayalara çarpmasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesinde yaşanan kazada, Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates ve soğan yüklü kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca meydanda Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile ve yayalara çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki sürücü ile otomobilin sürücüsü, otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.

KAZA ANI ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde de ortalığı savaş alanına çeviren kaza anı anbean görülüyor. Freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansırken, kaza sonrası yaşanan can pazarı ve vatandaşların yardıma koşması görüntülerde yer alıyor.