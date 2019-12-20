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Freni boşalan kamyon otomobili ezdi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir kamyon önüne çıkan otomobili ezdi.

20.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:27 Freni boşalan kamyon otomobili ezdi: 2 yaralı
'ta meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir kamyon önüne çıkan otomobili ezdi. Kazada, otomobil ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 34 GP 5291 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Kavşağa gelen kamyonet kırmızı ışığın da yanmasıyla duramayarak yoluna devam etti. O sırada Trabzon Bulvarı'ndan sanayi istikametine seyir halinde olan Raşit B. idaresindeki 46 FJ 463 plakalı otomobil ise kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon takalar atarak dururken sürücüler yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki sürücünün de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla yol dışı edilirken, kamyondan dökülen hafriyat temizlendikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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