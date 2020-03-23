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Freni boşalan kamyon refüje çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda freni boşalan kamyon refüje çıkarak durabildi.

23.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:11
Freni boşalan kamyon refüje çıktı
Aydın 'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda freni boşalan kamyon refüje çıkarak durabildi.

Olay Hükümet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre S.A idaresindeki kamyon freninin tutması sonucunda refüje çıkarak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan yol kamyonun refüjden çekilmesi ile tekrar açıldı. Kaza nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Kazayla ilgili soruşturma deva ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hükümet, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

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