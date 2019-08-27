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Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi

Freni boşalan kamyonet, dükkana girdiBİLECİK'te, freni boşalan kamyonet, beyaz eşya satılan iş yerine girdi.

27.08.2019 17:49
Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi
Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi
BİLECİK'te, freni boşalan kamyonet, beyaz eşya satılan iş yerine girdi. Kazada kamyonetin çarptığı 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Yılmaz yönetimindeki 11 AC 940 plakalı, evden eve nakliyat işlerinde kullanılan asansörün taşındığı kamyonet, geri manevrada freni boşalınca beyaz eşya dükkanına girdi. Bu sırada kaldırımda yürürken, kamyonetin çarptığı kişi, kolundan yaralandı. Yaralı, yoldan geçen sürücü tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dükkanda hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi

Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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