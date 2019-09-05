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Freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks araçlara çarparak durabildi

Freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks araçlara çarparak durabildiBursa'da park halindeyken freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks 4 araca çarptı.

05.09.2019 20:25
Freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks araçlara çarparak durabildi
Bursa'da park halindeyken freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks 4 araca çarptı. Kazada, yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'ün Kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Sokakta bulunan park alanına kamyonetini park eden Hüseyin L., Cerrah Parkına gitti. El freni çekilen kamyonet bir saat sonra freni boşalınca hareket etmeye başladı. Hızlanan kamyonet 30 metre ilerde park halindeki lüks araca çarpıp önünde sürükledikten sonra, 20 metre ilerdeki park halinde olan 3 aracı da önüne alarak sürükledi. Hızlanan kamyonet, araçları yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonucunda kamyonetin sürüklediği 4 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından aracının olduğu yere gelen sürücü şok geçirdi.
Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks araçlara çarparak durabildi

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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