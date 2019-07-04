04.07.2019 14:38
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Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada

Freni boşalan kamyonetin otomobile çarptığı kaza kamerada

MALATYA'da, freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

MALATYA'da, freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Morsalkım Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonet, freni boşalınca Yeşilyurt meydanında kavşaktan dönen Yılmaz Arslan yönetimindeki 34 JD 6079 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Filiz Arslan, Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


- Malatya
Kaynak: DHA
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