Freni boşalan kamyonetten atlayan 2 kişi yaralandı

ANKARA'da freni boşalarak kontrolden çıkan kamyonet, duvara çarparak durdu. Duvara çarpmadan önce kamyonetten atlayan sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na ait üzerinde vinç bulunan kamyonetin freni, Güvercinlik mevkiinde seyir halindeyken boşaldı. Kamyonet, çimento fabrikasının bariyerlerini kırarak, otopark alanına yöneldi. Sürücü ve yanında bulunan Ç.Y, kontrolden çıkan kamyonetten atlayarak hafif yaralandı. Kamyonet ise fabrikanın duvarına çarparak durdu. Hastaneye kaldırılan şoför ve belediye çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.