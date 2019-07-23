Freni boşalan midibüs iki otomobile çarparak durabildi

Karabük
'te freni boşalan ve park halindeki iki otomobile çarparak duran servis midibüsünün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin (54) kullandığı 78 S 0115 plakalı servis midibüsünün, Beşbinevler Mahallesi 62. Sokak'ta seyir halindeyken freni boşaldı.
Midibüs, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.