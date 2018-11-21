Freni Boşalan Midibüs Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş
'ta freni boşalan midibüsün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı.
Kazada yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24), 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Recep Tayyip Erdoğan,Kahramanmaraş
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:10