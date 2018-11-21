Freni Boşalan Midibüs Trafik Işığında Bekleyen Araçlara Çarptı: 2 Yaralı - Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta freni boşalan midibüsünün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı.
Kazada, yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Kahramanmaraş
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:30