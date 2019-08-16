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Freni boşalan minibüs yan yattı

Erzurum İspir İlçesi'nde freni boşalan minibüs yan yattı.

16.08.2019 17:10 Freni boşalan minibüs yan yattı
Erzurum İspir İlçesi'nde freni boşalan minibüs yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Köyü'nden İspir'e seyreden Mehmet Uzun yönetimindeki 34 FLD 64 plakalı minibüs freninin boşalması sonucu korku saçtı. Rampa aşağı inerken aracın freninin boşalması üzerine hızlanan minibüs sürücüsünün sağduyusuyla yan yatarak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Mehmet Uzun, araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı.

Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM

Mehmet Uzun, Erzurum, İspir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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