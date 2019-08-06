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Freni boşalan minibüsü, uçurumun kenarından kurtardı

MARMARİS'te, rampa inerken freni boşalan minibüs, şoför İbrahim Çelik'in manevrasıyla uçurumdan düşmekten kurtarıldı.

06.08.2019 17:33 Freni boşalan minibüsü, uçurumun kenarından kurtardı
MARMARİS'te, rampa inerken freni boşalan minibüs, şoför İbrahim Çelik'in manevrasıyla uçurumdan düşmekten kurtarıldı. Devrilen minibüsteki 11 kişi, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İçmeler- Turunç karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nden 10 yolcusuyla Turunç Mahallesi'ne giden İbrahim Çelik'in (40) yönetimindeki 48 TM 4028 plakalı minibüsün, freni rampa inerken boşaldı. Freninin boşaldığını fark eden Çelik, manevra yaparak aracın 40 metrelik uçurumdan düşmesini önledi. Dağ eteğine çarpan minibüs devrilirken kazada, şoförle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, daha sonra taburcu edildi. Kaza yapan minibüs ise vinçle bulunduğu yerden alınarak sanayiye götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



İbrahim Çelik, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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