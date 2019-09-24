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Freni boşalan otobüs, duvara çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken freni boşalan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, apartmanın duvarına çarparak durabildi.

24.09.2019 14:44Freni boşalan otobüs, duvara çarptı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken freni boşalan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Bayramyeri seferini yapan otobüs şoförü A.D, 1200 Evler Mahallesi'nde, 20 BB 052 plakalı belediye otobüsünü park ederek öğle yemeği için araçtan ayrıldı.
Bir süre sonra freni boşalan otobüs, geri geri ilerleyerek, yolun karşısındaki apartmanın duvarına çarptı.
Kaza nedeniyle, apartmanın zemininde bulunan boş dükkanda ve otobüste maddi hasar oluştu.

Merkezefendi, Yenişehir, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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