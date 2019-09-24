Haberler » Güncel » Haber

Freni boşalan otobüs, iş yerine girdi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, geriye hareket edip bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi.

24.09.2019 14:29Freni boşalan otobüs, iş yerine girdi
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, geriye hareket edip bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan 20 BB 052 plakalı belediye otobüsünün ismi öğrenilemeyen şoförü, aracını, 114 Sokak üzerine park etti. Şoför indikten kısa süre freni boşalan otobüs, eğimli yolda geriye gitmeye başladı. Yaklaşık 100 metre giden otobüs, bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerinin camlarını kırıp, içeri girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Apartmanda oturanlar ise gürültüye çıkıp bakınca, iş yerine giren otobüsü gördü. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.



Merkezefendi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 Gaz yakan cihaz üreticileri sektör toplantısı yapıldı
16:50 Üniversite öğrencileri "terör ve uyuşturucu" konusunda bilgilendirildi
16:50 BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri başladı
16:50 Akyazı'da arazi aracı şarampole devrildi: 1 yaralı
16:50 Kırşehir'de "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"
16:50 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası
16:50 Kemal batmaz'ın eşinin tahliye talebi reddedildi