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Freni boşalan otomobil duvarda asılı kaldı

Freni boşalan otomobil duvarda asılı kaldıANKARA - Başkent'te çocukların oynadığı iddia edilen bir otomobilin freninin boşalması sonucu duvarda asılı kaldı.

14.10.2019 19:14
Freni boşalan otomobil duvarda asılı kaldı
ANKARA - Başkent'te çocukların oynadığı iddia edilen bir otomobilin freninin boşalması sonucu duvarda asılı kaldı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Amasya Beyanamesi Caddesinde bulunan Ayış Sitesinde 06 BPG 050 plakalı otomobil iddiaya göre çocukların oynaması sonucu freni boşalarak geri geri gitti. Otomobil duvarda asılı kalarak durdu. Otomobilin asılı kaldığını gören vatandaşlar altına kalas dayayarak düşmesini engelledi. Olay yerine itfaiye ekipleri gelerek aracın asılı yerden kurtarılmasına yardım etti.
Freni boşalan otomobil duvarda asılı kaldı

Yerel

Kaynak: İHA

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