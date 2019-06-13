13.06.2019 11:24
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Freni boşalan otomobil eve daldı

Freni boşalan otomobil eve daldıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.

Freni boşalan otomobil eve daldı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, freni boşalan otomobil bir evin duvarına çarpıp durabildi.
Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaynak yönetimindeki 06 GHD 38 plakalı otomobil freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ev ve araçta maddi hasar oluştu.
Araç, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Freni boşalan otomobil eve daldı
Kaynak: İHA
Bağlarbaşı, Batman, Gercüş, 3. Sayfa

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