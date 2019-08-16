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Freni boşalan otomobil markete girdi

Adıyaman'da park halinde freni boşalan otomobil yol kenarındaki markete girdi.

16.08.2019 15:19 Freni boşalan otomobil markete girdi
Adıyaman'da park halinde freni boşalan otomobil yol kenarındaki markete girdi.

Kaza, Adıyaman 3. Çevre Yolu ile Müftülük Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şuayip Turan'a ait 02 AAJ 143 plakalı otomobil park halinde iken freni boşalarak hareket etti. Otomobil Müftülük Caddesine doğru ilerlerken yol kenarındaki markete girdi.

Otomobil marketin önündeki buzdolabına çarparak durabildi. Marketin içinde herhangi bir zarar oluşmazken buzdolabı ve trafik işareti zarar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Müftülük, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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