Freni boşalan otomobil refüje çarptı

Karabük'te park edildikten sonra freninin boşalması sonucu hareket eden otomobil, refüje çarparak durabildi.

30.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:59
Karabük'te park edildikten sonra freninin boşalması sonucu hareket eden otomobil, refüje çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde park halindeki 78 AAE 884 plakalı otomobil, freninin boşalması üzerine hareket etti.
Durumu fark eden vatandaşlar, otomobili durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen otomobil, refüje çarparak durdu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, lastikleri patlayan ve hasar oluşan otomobilin sahibine yaklaşık 45 dakika ulaşamadı.
Koşarak geldiği olay yerinde aracını park ettiği yerde göremeyince şaşkınlık yaşayan Sadık Ö, polislere ne olduğunu sordu.
El frenini çektiğini savunan sürücü, otomobili park edip, berbere gittiğini söyledi. Freni boşalan otomobil refüje çarptı

Kaynak: AA

Etiketler: Şirinevler, Karabük, Güncel, Haber
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