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Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi

Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdiİSTANBUL - Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı.

21.08.2019 10:22
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı ezdi
İSTANBUL - Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüsün bilinmeyen bir nedenden hareket etti. Otobüs ardından hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsü birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.
Freni boşalan park halindeki otobüs üç aracı böyle ezdi

Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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