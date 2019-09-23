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Freni boşalan tanker evin bahçe duvarına çarptı

BARTIN'da, su dolu tanker, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

23.09.2019 12:19Freni boşalan tanker evin bahçe duvarına çarptı
BARTIN'da, su dolu tanker, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın'da 'kavşak suyu' olarak bilinen doğal kaynak suyunun mahallelilere taşındığı 74 AC 302 plakalı belediyeye ait tanker, depodan su aldı. İddiaya göre bu sırada tanker, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Evdekilerin büyük korku yaşadığı kazanın ardından tanker, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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