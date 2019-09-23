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Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalması sonucunda tıra çarpan yol süpürme aracının sürücüsü yaralandı.

23.09.2019 15:23Freni boşalan temizlik aracı tıra çarptı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde freni boşalması sonucunda tıra çarpan yol süpürme aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gariplik Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Alış (50) idaresindeki yol süpürme aracının freni boşaldı. Sürücü Alış, aracı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yol süpürme aracı, park halindeki tırın dorse olarak tabir edilen bölümüne çarparak durabildi. Kazada, kabin kısmı hasar gören yol süpürme aracının sürücüsü, yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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