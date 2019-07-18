18.07.2019 16:00
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Freni boşalan tır 5 araca çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan tırın park halindeki 5 araca çarpma anı güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan tırın park halindeki 5 araca çarpma anı güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Nazlıoğlu (48) yönetimindeki 06 BBF 462 plakalı izolasyon malzemesi yüklü tırın Çankaya Mahallesi Nilgün Sokak'ta rampa yukarı seyir halindeyken arka tekerleklerinden biri kilitlendi.
Bunun üzerine tırı durduran Nazlıoğlu, arızayı tamir etmek için aracın altına girerek çalışmaya başladı. Tamir sırasında freni boşalan tır, rampa aşağı hareket ederek, park halindeki 5 araca çarparak durabildi.
Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan 5 araçtan 2'si kullanılamaz hale gelirken, tırın üzerinde bulunan izolasyon malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, trafiğin kapanmasına neden oldu.
Kazada can kaybı ve yaralanan yaşanmazken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Freni boşalan tır 5 araca çarptı
Kaynak: AA
Çankaya, Ankara, Güncel

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