Hatay’da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı

Hatay'da Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ 15 YARALI YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Kaynak: İHA