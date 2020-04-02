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Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi...Kaza anı kamerada

Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi.

02.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:45
Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi...Kaza anı kamerada
Hatay'da tır 5 can aldı
İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın neden olduğu trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazada ondan fazla araç hasar görürken 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan 15 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Freni boşalan tır, araçları böyle sürükledi...Kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, 3. Sayfa
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