Haberler » Güncel » Freni boşalan tır kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak kurtuldu

Freni boşalan tır kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak kurtuldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, freni boşalan TIR'dan atlayan sürücü Mehmet Kaynar (45), yaralandı.

14.10.2019 09:40Freni boşalan tır kayalıklara çarptı, sürücü atlayarak kurtuldu
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, freni boşalan TIR'dan atlayan sürücü Mehmet Kaynar (45), yaralandı. TIR kayalıklara çarparak durabildi.

Kaza, gece saatlerinde, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kayabaşı Mahallesi kırsalında 800 rakımlı Kurutepe mevkinde meydana geldi. Bir şirkette nakliyecilik yapan ve İskenderun'a giden Mehmet Kaynar'ın kullandığı 31 Z 1560 plakalı TIR, rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı. TIR kontrolden çıkarken, sürücü Kaynar kendini araçtan dışarı attı. TIR ise büyük bir gürültü ile yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Mehmet Kaynar'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.


- Gaziantep

Gaziantep, Kaynar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34 Ypg'lilerin mağdur ettiği nusaybinlilere ev için seferber oldular
10:32 Şehit oğlunun mutlu günü
10:32 "En büyük eroin operasyonu" sanıkları hakim karşısında
10:27 Başarılı minik pehlivanlara bisiklet hediye edildi
10:27 Gürpınar ve Gevaş'ta kafes avcısı jandarmaya takıldı
10:31 'Anne sütü doğumdan hemen sonra gelmeyebilir, emzirmeye devam edilmeli"
10:30 Otostopla Türkiye turunu Hakkari'de tamamladı
14.10.2019 10:35:04