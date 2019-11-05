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Freni boşalan tır taklalar atarak durabildi: 1 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Viyadüğü'nde freni boşalan lastik yüklü tır, taklalar atarak durabildi.

05.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:31Freni boşalan tır taklalar atarak durabildi: 1 ölü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Viyadüğü'nde freni boşalan lastik yüklü tır, taklalar atarak durabildi. Feci kazada ağır yaralanan tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, araç lastiği taşıyan Mahmut Koyuncu idaresindeki 68 BD 680 plakalı tır, Aksaray'dan Gaziantep'e seyir ederken, Başpınar Viyadükleri'nin bulunduğu mevkiide aniden freni boşaldı. Sürücü Koyunca, frenleri tutmayan tırın kontrolünü kaybederken, tır taklalar atarak yoldan çıktı. İstinat duvarına çarparak durabilen tırın sürücüsü, kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mahmut Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Koyuncu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Başpınar, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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