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Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, freni boşalan kömür yüklü traktör, şarampole devrildi.

17.09.2019 10:10Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 2'si ağır 4 yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, freni boşalan kömür yüklü traktör, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Konurca Mahallesi İsmailbeyler mevkiinde meydana geldi. Kula yönünden Alaşehir istikametine giden Mustafa Süzer yönetimindeki 45 FT 012 plakalı kömür yüklü traktörün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Süzer, yanında oturan Saadet Süzer, traktörün kasasındaki Ayşe Eroğlu ile Raziye Kaya yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Eroğlu ve Raziye Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Yola dökülen kömürün toplanmasının ardında traktör bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Mustafa Süzer, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

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