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Freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, temizlik yaptığı sırada freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.

03.10.2019 08:56Freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, temizlik yaptığı sırada freni boşalan traktörü durdurmaya çalışırken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ateş, tarlasını sürdükten sonra traktörünü temizlemek istedi.
Temizlik sırasında arazinin eğimli olması nedeniyle freni boşalan traktörü durdurmak isteyen Ateş, bu sırada kalp krizi geçirdi.
Ateş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kalp Krizi, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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