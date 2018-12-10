Freni Boşalan Vinç Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Kastamonu'dan Bozkurt ilçesine giden yük taşıma vincin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Bozkurt ilçesine giden sürücüsü öğrenilemeyen 37 BJ 280 plakalı yük taşımada kullanılan vinç, Kastamonu Caddesinden indiği sırada freninin boşalması sonucu ilçe girişinde tarlaya uçtu. Freni boşalan üzerinde yük taşıma vinci bulunan kamyon, Ziya Termen Caddesi üzerindeki fındık tarlasına uçtu. Kazada vincin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Kastamonu
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:50