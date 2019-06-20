20.06.2019 13:43
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Freni patlayan hafriyat kamyonu beton elektrik direğini devirdi

Freni patlayan hafriyat kamyonu beton elektrik direğini devirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Manisa'nınYunusemreilçesinde freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, ekipler olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaza, Uncubozköy Mahallesi 5518. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri E. (46) idaresindeki 45 KT 989 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni patladı. Sürücüsünün durduramadığı kamyon, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan direği gören vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Nuri E. ayakta tedavi edilirken, olay yerine gelen emniyet güçleri sokak ile bağlantı yolları araç trafiği ve yaya geçişine kapattı.Gediz Elektrik Dağıtımşirketine bağlı yetkililer de olay yerine gelerek, bölgedeki elektrik akımını keserek tedbir aldı. Kamyonun içindeki hafriyat kepçe yardımıyla başka bir kamyona aktarıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla freni patlayan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Poliskaza ile ilgili inceleme başlattı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Yunusemre,Manisa,3. Sayfa

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