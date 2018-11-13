Freni Patlayan Kamyon Dehşet Saçtı

İstanbul Beykoz
'da freni boşalan kamyon, önce otomobillere çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. Kaza, Çavuşbaşı
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı inen bir kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve seyir halindeki bir araca çarptı. Daha sonra bir kuyumcu dükkanına giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Dehşet anlarıysa saniye saniye kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
(İHA)
İstanbul,Beykoz