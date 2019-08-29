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Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon, dehşet saçtı.

29.08.2019 00:10 Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon, dehşet saçtı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen 11 araca çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Prof Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 B 442 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, iddiaya göre freni patlaması sonucu duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 11 araca çarpan ve bazılarını altında sürükleyen kamyon, güçlükle durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yerinden görüntü
Kazaya karışan kamyondan görüntü
Kazada hasar gören araçlar
Kazada yaralanan vatandaşlar
Yaralının ambulansa taşınması
Kazayı gören vatandaşların, kaza anını anlatması
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),



İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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