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Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (3)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.

29.08.2019 00:29
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.
İskenderun- Belen kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet 8 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası tek yönü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (3)

İskenderun, Belen, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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