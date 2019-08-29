Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (3)

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada 13 kişi yaralandı.
İskenderun- Belen
kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet 8 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası tek yönü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.