Haberler» Güncel» Haber

Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.

29.08.2019 02:31
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyonetin 8 araca çarptığı kazada yaralanan 13 kişi tedavi altına alındı.
İskenderun- Belen kara yolu İskenderun Deniz Alay Komutanlığı yakınlarında freni patlayan Caner A. kontrolündeki 38 AP 442 plakalı kamyonet, 8 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile diğer araçlardaki 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tek yönlü trafiğe kapatılan İskenderun-Belen kara yolunu açma çalışmaları sürüyor.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)

İskenderun, Belen, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:24   Husilerden Suudi Arabistan'daki havalimanına füze saldırısı
03:19   Sivas'ta hes kanalı patladı yol sular altında kaldı, 6 yaralı
03:04   Koyulhisar'da HES kanalı patladı (2)
02:39   Kara çarşaflı erkek saldırgan kurşun yağdırdı 1 yaralı
02:31   Freni patlayan kamyon kazaya neden oldu (4)
02:30   Sivas'ta HES kanalı patladı
02:20   Kara çarşaflı erkek saldırgan kurşun yağdırdı: 1 yaralı