01.07.2019 22:34
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Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı

- Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi.

- Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon buğday tarlasına girdi. Kamyonun telefon kablolarına takılması sayesinde olası bir facia atlatıldı.
Kaza, Malkara - Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu 'dan yüklediği 500 balya samanı Manisa 'ya indirmek için yola çıkan Kasım Onur yönetimindeki 45 SK 350 plakalı kamyonun, yokuş aşağı seyrederken freni patladı.
Kontrolden çıkarak hızlanan kamyon, telefon direklerinde bağlı kablolara takılarak buğday tarlasına uçtu.
Kamyon şoförü Kasım Onur kazadan yara almadan kurtulurken, telefon direkleri, kablolar, buğday tarlası ve araç hasar gördü.Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı
Kaynak: İHA
Tekirdağ , Malkara , 3. Sayfa

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