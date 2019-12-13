Haberler » Güncel » Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı: 1 ölü - Haber

Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı: 1 ölü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde rampa yolda freni patlayınca şarampole devrilen mermer yüklü TIR'ın sürücüsü Alper Çiftçi (40) öldü.

13.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:58Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı: 1 ölü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde rampa yolda freni patlayınca şarampole devrilen mermer yüklü TIR'ın sürücüsü Alper Çiftçi (40) öldü. Kaza yerine gelen kuzeni Ömer Ercan, kendisinin de öndeki TIR'da yük taşıdığını belirterek, "Telefonla konuşuyorduk. O ara feryat etmeye başladı, 'Fren yok fren yok' diye. Bende, 'At arabadan kendini aşağıya at' dedim. Atamadı." diye konuştu.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Alper Çiftçi idaresindeki 06 BN 8532 plakalı TIR, rampa inerken frenleri patlayınca kontrolden çıktı. Takla atan TIR, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Hurdaya dönen TIR'ın kabininde ağır yaralanan Çiftçi, polis ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza yerine gelen Ömer Ercan, polis ekiplerine hayatını kaybeden Alper Çiftçi ile kuzen olduklarını, mermer yüklü TIR'la kendisinin önden gittiğini kuzeninin de arkasından geldiğini söyledi. Ömer Ercan, '"Telefonla konuşuyorduk. Dayıoğlu ben sana döneyim dedim. O ara feryat etmeye başladı, 'Fren yok fren yok' diye. Bende, 'At arabadan kendini aşağıya at' dedim. Atamadı. Sonra telefon kesildi. Polisi ve 112 Acili aradım." dedi.



Alper Çiftçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58 2 gündür haber alınamayan bıçak bileyicisi ölü bulundu - Haber
23:58 Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı (2) - Haber
23:56 Servi erdemoğlu camii ibadete açıldı - Haber
23:54 Çanakkale'de Şeb-i Arûs törenleri başladı - Haber
23:53 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:54 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez - Haber
22:46 Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Haber
22:15 Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı - Haber
14.12.2019 00:05:05