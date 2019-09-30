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Freni patlayan servis aracı dehşet saçtı

Esenler'de freni patlayan servis midibüsü dehşet saçtı.

30.09.2019 12:25Freni patlayan servis aracı dehşet saçtı
Esenler'de freni patlayan servis midibüsü dehşet saçtı. Sokakta bulunan binaya çarpmamak için yol kenarında bulunan araçlara çarpan midibüs, 5 araçta büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen 34 LMY 929 plakalı servis midibüsünün freni patladı. Frenin patladığının farkına varan sürücü yolun bitiminde bulunan binaya çarpmamak için yol kenarında bulunan araçlara çarptı. Bu sırada büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
Vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoföre olay yerinde müdahale etti. Kaza sonrası araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Şoförün aracını durdurabilmek için araçlara çarptığını belirten bir mahalle sakini, "Yokuştan aşağıya doğru inerken freni patlamış aracı durdurabilmek için bu arabalara çapmış. Sokakta kimse yoktu 5 araba hasar aldı" diye konuştu.
(İHA)

Esenler, Güncel

Kaynak: İHA

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