Haberler » Güncel » Haber

Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

15.09.2019 03:19
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.
Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.
Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Erdal Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.
Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:01 C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan engelliler yararına konser
06:46 ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor
05:54 Burkina Faso'da terörizmle mücadele zirvesi
05:31 Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu
05:30 Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu
05:16 Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
04:38 Adana'da uyuşturucu ve trafik uygulaması