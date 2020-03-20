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Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni patlayan tır yoldan çıktı.

20.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:22
Freni patlayan tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni patlayan tır yoldan çıktı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük istikametine giden İlkay Uludağ (28) yönetimindeki 48 U 8014 plakalı tır Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağı'nda freni patlayarak yoldan çıktı.

Tır, yol kenarında bulunan kum ve çakıllara saplanırken, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi.

Kazada yaralanan sürücü Uludağ, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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